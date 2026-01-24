Discoteca sovraffollata e carenze nei controlli stop forzato dopo l’ispezione

Durante un’ispezione in una discoteca sovraffollata, sono stati riscontrati numerosi irregolarità: presenza di oltre duecento persone rispetto alla capienza consentita, uscite di sicurezza non vigilate, impianti elettrici senza verifica tecnica e mancanza del preposto previsto dalla normativa. Per tali motivi, le autorità hanno disposto il fermo dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Oltre il doppio dei presenti consentiti, assenza delle figure previste anche per gli impianti: sanzioni elevate, chiusura immediata e possibile denuncia dopo l’intervento della polizia municipale Oltre duecento persone presenti a fronte di una capienza autorizzata di circa novanta, uscite di sicurezza prive di vigilanza, impianti senza verifica tecnica e assenza del preposto previsto dalla normativa. Le irregolarità hanno portato a sanzioni per diverse migliaia di euro, alla sospensione dell’attività di una nota discoteca della zona sud e all’avvio delle valutazioni per un’eventuale denuncia. I provvedimenti sono scattati nella notte, al termine delle verifiche effettuate dalla polizia commerciale, reparto specializzato della polizia municipale, che ha sottoposto il locale a un controllo approfondito.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tragedia di Crans-Montana, il Comune ammette: “Carenze nei controlli”Il Comune di Crans-Montana ha riconosciuto gravi mancanze nei controlli di sicurezza periodici, a seguito del tragico incendio al bar Le Constellation, che ha causato 40 vittime.

Controlli nei locali tra carenze igieniche e animali infestanti: scattano chiusure, sanzioni e sequestriNella città di Genova, recenti controlli effettuati da carabinieri e Asl 3 hanno rilevato carenze igieniche e la presenza di animali infestanti in cinque locali.

