La Befana esiste davvero? Ha davvero le scarpe rotte? È davvero la moglie di Babbo Natale? La risposta a tutti gli interrogativi in libro

La figura della Befana è un simbolo tradizionale del folklore italiano. Ma quanto c’è di vero in questa figura? Esiste realmente o è solo un’idea legata alle leggende popolari? In questo libro, analizziamo le origini, le caratteristiche e le credenze che circondano la figura della Befana, offrendo una panoramica chiara e precisa per comprendere meglio questa tradizione.

La Befana esiste davvero? Ha davvero le scarpe rotte? È davvero la moglie di Babbo Natale? Dopo Babbo Natale, la figura tanto attesa, con un pizzico di paura, è la Befana, una vecchietta con un naso storto e le scarpe tutte rotte che viaggia su una scopa. Esistono diverse ipotesi sulla sua origine, quel che è certo è che arriva tra la notte del 5 e il 6 gennaio, la notte dell’Epifania, che tutte le feste porta via. L’Epifania è una celebrazione prevalentemente cristiana che cade 12 giorni dopo Natale, celebra la rivelazione del figlio di Dio all’umanità, rappresentata dall’arrivo dei Re Magi alla capanna di Betlemme, seguendo la stella cometa, e dalla loro adorazione del piccolo Gesù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

