Diritti dei passeggeri aerei l’Ue verso la riforma | cosa cambia su ritardi e risarcimenti

L’Unione Europea sta considerando una riforma del Regolamento 2612004, che tutela i diritti dei passeggeri aerei. La revisione mira a chiarire e rafforzare le norme relative a ritardi, cancellazioni e negato imbarco, aggiornando le disposizioni esistenti per adattarsi alle nuove esigenze del settore. Analizziamo in cosa consistono le possibili modifiche e come potrebbero influenzare i viaggiatori.

Bruxelles, 22 gennaio 2026 – L'Unione Europea torna a mettere mano al Regolamento 2612004, la normativa che da oltre vent'anni tutela i diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Un aggiornamento atteso, ma politicamente complesso, che vede un netto scontro istituzionale tra Parlamento europeo e Consiglio UE. Mercoledì 21 gennaio, Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza le modifiche proposte dalla Commissione Trasporti. I numeri parlano chiaro: 632 voti favorevoli, 15 contrari e 9 astenuti. Una posizione netta che rafforza l'impianto delle tutele a favore dei passeggeri, respingendo l'ipotesi di un indebolimento dei diritti oggi in vigore.

