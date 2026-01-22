Diritti dei passeggeri aerei proposta bipartisan per rafforzare le tutele

I diritti dei passeggeri aerei sono al centro di una proposta bipartisan in Europa, con l’Italia che sostiene la necessità di rafforzare e chiarire le normative esistenti. L’obiettivo è rendere più efficaci le tutele per i viaggiatori, migliorando la trasparenza e la tutela in caso di disservizi. Questa iniziativa mira a garantire un sistema più equo e affidabile per tutti i passeggeri, nel rispetto delle normative comunitarie.

I diritti dei passeggeri aerei tornano al centro del dibattito europeo. L'Italia spinge per una riforma delle regole comunitarie che renda più chiaro ed efficace il sistema delle tutele, oggi frammentato e spesso di difficile applicazione, soprattutto nei casi di ritardi, cancellazioni e disservizi legati a eventi straordinari. Il punto di partenza è la necessità di superare un quadro normativo percepito come incerto sia dai viaggiatori sia dagli operatori del settore. Le norme europee, nate per garantire compensazioni e assistenza, negli anni sono state oggetto di interpretazioni divergenti, con un contenzioso crescente e risposte non sempre uniformi nei diversi Stati membri.

