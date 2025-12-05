Dimensionamento scolastico via libera tra le polemiche L' assessore Barcaioli | Il Ministero decida subito se commissariarci
La terza commissione dell’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza l’atto della giunta regionale relativo al nuovo dimensionamento scolastico, richiesto dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle riforme legate al Pnrr. Un passaggio contestato dalle opposizioni, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
Dimensionamento scolastico: la provincia fa il punto sulle proposte #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Sicilia] Vai su X
Via libera agli accorpamenti scolastici, ma la Metrocittà va avanti con il ricorso - Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato la delibera sul dimensionamento scolastico, presentata dalla delegata alla rete scolastica ... Si legge su gonews.it
Via libera da Regione al Piano di dimensionamento scolastico - La giunta regionale del Molise ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026- Segnala ansa.it
In consiglio via libera al piano di dimensionamento scolastico e fondi per donne vittime di violenza - La consegna a tutti i consiglieri da parte del presidente Balleari di una spilla che raffigura il fiore non ti scordar di me, in ... Da rainews.it