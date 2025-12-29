Ridimensionamento scolastico Its S Caterina-Amendola | riunione a Napoli e petizione dei genitori

Il Ridimensionamento scolastico all’ITS Santa Caterina-Amendola di Salerno ha suscitato preoccupazioni tra genitori e staff. Recentemente, si è tenuta una riunione a Napoli per discutere della situazione, accompagnata dalla petizione dei genitori per tutelare la continuità didattica. La scuola, con circa 700 studenti, rappresenta un punto di riferimento nel territorio e ora si attende una soluzione che garantisca la qualità dell’offerta formativa.

L'ingresso della segreteria dell'Istituto Santa Caterina-Amendola in via Lazzarelli a Salerno è una parete tappezzata dai cartelli che ricordano i finanziamenti attraverso i quali questa scuola con quasi 700.000 € di risorse europee è riuscita a creare ampliare nuovi ambienti di apprendimento per i suoi studenti. Eppure non basta questo a salvare la scuola dalla ipotesi di riorganizzazione sancita dal piano di dimensionamento scolastico. I 492 alunni iscritti condannano la scuola ad essere divisa tra il Virtuoso per il ramo alberghiero ed il Focaccia per il settore tecnico.

