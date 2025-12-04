Ci sono unghie che non annoiano mai | sono nude e sono corte

Anche quest’anno è arrivato il report Un anno di ricerche Google, che potremmo definire come termometro dei desideri collettivi: un maxi archivio dove vengono raccolte tutte le ricerche Google delle persone in Italia, durante il 2025. Ciò che le ha incuriosite, ispirate, ossessionate; ciò che le ha fatte innamorare. Tra i film, serie tv e personaggi importanti, si fa spazio anche la categoria unghie. E con sorpresa – a dire il vero, neanche troppa – spuntano queste beauty words: “unghie nude corte”, “unghie bianco latte”, “unghie rosa lattiginoso”. Parole che hanno attirato la nostra attenzione perché in grado di raccontare la tendenza beauty che mette d’accordo tutti: la semplicità. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ci sono unghie che non annoiano mai: sono nude e sono corte

