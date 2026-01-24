De Chiesa racconta la rinascita | Dopo che la fidanzata mi sparò in faccia

De Chiesa condivide la sua storia di rinascita, partendo dall’esperienza drammatica in cui la fidanzata gli sparò in faccia. Pur riconoscendo di essere stato un eccellente sciatore, ammette di non essere un campione nel senso più stretto, sottolineando che il vero successo dipende dalla mentalità e dalla capacità di affrontare le difficoltà. La sua testimonianza evidenzia come la resilienza possa trasformare le avversità in nuove opportunità.

"Io non sono stato un campione, sono stato sicuramente un grande sciatore, però non un campione. I campioni sono quelli che vincono, hanno la testa per vincere. Io sono arrivato sul podio 12 volte, ma mai davanti a tutti”. Paolo De Chiesa, il ragazzino della Valanga Azzurra, oggi commentatore Rai, non è generoso con sé stesso. Eppure non ha rimpianti. Perché nella vita, come tra i pali di uno slalom, ha sempre dato tutto quello che aveva. E di ostacoli, ancora più tosti di quelli che trovava sulla neve, ne ha dovuti schivare parecchi. Lo racconta senza paure nell’autobiografia scritta con Sergio Barducci per Minerva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

