De Chiesa | La mia ragazza mi sparò in faccia fu uno shock terribile Ma non volli rovinarle la vita
Paolo De Chiesa, ex nazionale di sci alpino e attuale commentatore Rai, ha condiviso un episodio difficile della sua vita. In un’intervista a Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ha raccontato come la sua ragazza gli abbia sparato in faccia, un evento che ha rappresentato uno shock profondo. Nonostante le complicazioni, De Chiesa ha scelto di non rovinarle la vita, affrontando con sobrietà e rispetto questa esperienza personale.
"La mia ragazza mi ha sparato in faccia". Paolo De Chiesa, ex nazionale della valanga Azzurra e ora commentatore Rai dello sci alpino, ha rivelato in una lunga intervista a Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, la storia rivelata nella sua autobiografia "Ho sfiorato il cielo". "Il grilletto di una calibro 38 non si spinge facilmente. La pallottola mi attraversò la parte sinistra del collo e si conficcò nel muro. Era passata a 15 millimetri dalla carotide e a 14 millimetri dalla spina dorsale. Sono vivo per miracolo" racconta ancora De Chiesa. Che aggiunge: "Questa storia mi ha cambiato la vita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
