De Chiesa | La mia ragazza mi sparò in faccia fu uno shock terribile Ma non volli rovinarle la vita

Paolo De Chiesa, ex nazionale di sci alpino e attuale commentatore Rai, ha condiviso un episodio difficile della sua vita. In un’intervista a Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ha raccontato come la sua ragazza gli abbia sparato in faccia, un evento che ha rappresentato uno shock profondo. Nonostante le complicazioni, De Chiesa ha scelto di non rovinarle la vita, affrontando con sobrietà e rispetto questa esperienza personale.

