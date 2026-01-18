Paolo De Chiesa racconta un episodio drammatico: nel 2011, la sua ragazza lo ferì gravemente con un colpo di pistola, portato dal fratello del suo amante. L’incidente lo costrinse a lasciare per tre anni la Valanga Azzurra, una scelta dettata dal bisogno di recuperare. La sua testimonianza offre uno sguardo su una vicenda personale complessa, evidenziando l’impatto di un evento improvviso e difficile sulla sua vita e carriera.

Il racconto: «Il proiettile mi colpì nel collo, la pistola l’aveva portata il fratello del suo amante. Il primo con cui feci amicizia fu Piero Gros, una via di mezzo tra una creatura mitologica e Depardieu» Sciare con Paolo De Chiesa è una lezione di leggerezza e di stile. Lo stesso di quando era il più giovane della Valanga Azzurra: 52 volte nei primi dieci, 12 volte sul podio, mai però sul gradino più alto. Forse gli è mancata la ferocia del vincitore; certo gli sono mancati tre anni di carriera. All’epoca la sparizione di De Chiesa dalle piste non fu spiegata. Ora Paolo ha scritto un libro con il giornalista Sergio Barducci, «Ho sfiorato il cielo» (Minerva), per svelare il segreto della sua vita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Paolo De Chiesa: «La mia ragazza mi sparò in faccia, sono vivo per miracolo. Ecco perché per tre anni lasciai la Valanga Azzurra»

Leggi anche: SCI. Il miracolo di De Chiesa. Dalla Valanga azzurra a un colpo di 38 special

Leggi anche: “Ho mollato la mia ragazza perché mi ha permesso di provarci con la mia cotta del liceo, sarà perché mi ha tradito e si sente in colpa?”: uomo si sfoga su Reddit

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Paolo Fresu: “La passione per la musica di Bowie? Devo ringraziare mia moglie”; Giada D'Antonio, i flop in Nor-Am fanno arrabbiare Paolo De Chiesa: Gestione sbagliata, troppa pressione; Oristano, abusi in collegio: ecco la condanna del tribunale ecclesiastico. Padre Paolo: Ora posso respirare, è finito l'incubo; Padre Paolo vittima di abusi sessuali, prete condannato dal Tribunale ecclesiastico: «La fine di un incubo».

Paolo De Chiesa: «La mia ragazza mi sparò e sono vivo per miracolo. Ecco perché per tre anni lasciai la Valanga Azzurra» - Il racconto: «Il proiettile mi colpì nel collo, la pistola l’aveva portata il fratello del suo amante. corriere.it