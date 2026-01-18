Paolo De Chiesa | La mia ragazza mi sparò in faccia sono vivo per miracolo Ecco perché per tre anni lasciai la Valanga Azzurra
Paolo De Chiesa racconta un episodio drammatico: nel 2011, la sua ragazza lo ferì gravemente con un colpo di pistola, portato dal fratello del suo amante. L’incidente lo costrinse a lasciare per tre anni la Valanga Azzurra, una scelta dettata dal bisogno di recuperare. La sua testimonianza offre uno sguardo su una vicenda personale complessa, evidenziando l’impatto di un evento improvviso e difficile sulla sua vita e carriera.
Il racconto: «Il proiettile mi colpì nel collo, la pistola l’aveva portata il fratello del suo amante. Il primo con cui feci amicizia fu Piero Gros, una via di mezzo tra una creatura mitologica e Depardieu» Sciare con Paolo De Chiesa è una lezione di leggerezza e di stile. Lo stesso di quando era il più giovane della Valanga Azzurra: 52 volte nei primi dieci, 12 volte sul podio, mai però sul gradino più alto. Forse gli è mancata la ferocia del vincitore; certo gli sono mancati tre anni di carriera. All’epoca la sparizione di De Chiesa dalle piste non fu spiegata. Ora Paolo ha scritto un libro con il giornalista Sergio Barducci, «Ho sfiorato il cielo» (Minerva), per svelare il segreto della sua vita. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
