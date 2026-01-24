Damasco assedia il Rojava | dall’Europa la ‘Carovana dei popoli’ corre in aiuto dei curdi

Il conflitto nel Rojava ha ripercussioni internazionali, con l’intervento di gruppi e paesi esterni. In risposta alle recenti offensive di Damasco, dalla Europa parte la ‘Carovana dei popoli’ per sostenere i curdi e promuovere un dialogo pacifico. Questo movimento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione dei curdi e a rafforzare l’impegno internazionale per una soluzione duratura.

Roma, 24 gennaio 2026 – Ancora una volta nella storia l’Occidente sembra voler voltare le spalle al popolo curdo, nonostante negli ultimi anni il sostegno dei curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) sia stato decisivo nella lotta contro Isis nel Nord Est della Siria. Ora il nuovo governo di Damasco sta di fatto comprimendo l'autonomia costruita dai curdi nella regione del Rojava con un’offensiva sia militare sia politica, che ha già portato alla presa di Raqqa. Ieri il governo siriano e le forze curde hanno concordato di estendere per un altro mese il cessate il fuoco che avrebbe dovuto scadere oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in SiriaIl 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio.

