Raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze dei curdi in Siria

Il 18 gennaio, il governo di Damasco e le Forze Democratiche Siriane (FDS) hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco, segnando un passo importante nella stabilizzazione del territorio. Dopo settimane di scontri, le forze governative hanno consolidato il controllo su gran parte della Siria. Questa intesa rappresenta un risultato significativo nel contesto del conflitto, offrendo opportunità di dialogo e di ripresa per le aree coinvolte.

Le forze governative siriane hanno consolidato quasi completamente il controllo sul paese. Dopo settimane di combattimenti, nella giornata di ieri, 18 gennaio, il governo siriano e i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) hanno fatto un accordo per il cessate il fuoco.

In Siria è stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco tra Damasco e curdi

In Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde. Raqqa, precedentemente sotto il controllo delle forze curde e liberata dall’ISIS nel 2018, è ora tornata sotto il controllo del governo siriano. Questa intesa segna un passo importante nel processo di stabilizzazione del paese e nella gestione dei territori interessati dal conflitto.

Siria, cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra esercito e combattenti curdi ad Aleppo

Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco ad Aleppo, dopo tre giorni di scontri tra forze governative e combattenti curdi dell'SDF. Gli scontri hanno provocato lo sfollamento di decine di migliaia di persone, evidenziando la complessità e la fragilità della situazione nella regione. La ripresa di un clima di calma rappresenta un passo importante, ma la stabilità resta ancora da consolidare.

