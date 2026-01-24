damasco annuncia la presa della prigione al aqtan a raqqa

Il governo siriano ha comunicato di aver riconquistato la prigione di al-Aqtan a Raqqa, nel nord-est del paese. La struttura, che ospitava detenuti associati all’ISIL, è stata ripresa dalle forze governative, segnando un importante passo nel controllo della regione. Questo intervento rientra negli sforzi del governo di stabilizzare l’area e di gestire le strutture detentive legate a gruppi terroristici.

Il governo siriano ha annunciato di aver preso il controllo della prigione di al-Aqtan a Raqqa, nel nord-est della Siria, che ospita detenuti legati all'ISIL (Isis). La presa della struttura è avvenuta dopo il ritiro delle Forze Democratiche Siriane (Sdf), in base a un accordo di cessate il fuoco con Damasco. Il cessate il fuoco, della durata di quattro giorni, è entrato in vigore martedì sera e ha previsto il ritiro di oltre 1.000 combattenti delle Sdf da Raqqa verso Kobane.

L’assalto finale del governo siriano alle Sdf. Damasco annuncia la ripresa di AleppoIl governo siriano ha dichiarato la fine delle operazioni militari ad Aleppo, con la riconquista del quartiere Sheikh Maqsoud, ultimo presidio delle Forze Democratiche Siriane (SDF).

Raggiunta intesa, Damasco annuncia una tregua di 4 giorni con i curdiIl ministero ha annunciato un cessate il fuoco dalle 20 ora locale (le 18 in Italia) della durata di quattro giorni, affermando che faceva parte dell'accordo tra il governo di Damasco e le Forze Dem ... ansa.it

In Siria il cessate il fuoco tra il governo di transizione di Damasco e le Forze democratiche siriane (Sdf) esiste soprattutto tra le tante dichiarazioni emerse nelle scorse ore, molto meno sul campo. Nei comunicati delle parti in gioco si sovrappongono due piani: - facebook.com facebook

Dopo l’annuncio di una tregua di quattro giorni, Damasco accusa le Sdf di aver favorito la fuga di detenuti ex Isis, mentre i curdi denunciano nuovi bombardamenti x.com