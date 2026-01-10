L’assalto finale del governo siriano alle Sdf Damasco annuncia la ripresa di Aleppo

Il governo siriano ha dichiarato la fine delle operazioni militari ad Aleppo, con la riconquista del quartiere Sheikh Maqsoud, ultimo presidio delle Forze Democratiche Siriane (SDF). Le truppe di Damasco hanno fatto rispettare gli accordi con l’amministrazione curda del nord-est siriano, segnando una fase di consolidamento nel controllo della città. La situazione rappresenta un importante sviluppo nel contesto del conflitto in Siria.

Il governo siriano ha annunciato che le operazioni militari ad Aleppo stanno giungendo alla conclusione dopo che l’esercito di Damasco ha completato la riconquista del quartiere Sheikh Maqsoud in cui erano acquartierate le ultime truppe delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) a maggioranza curda a cui le truppe del presidente Ahmad al-Sharaa avevano imposto di ritirarsi in ottemperanza ai termini dell’accordo con l’amministrazione curda del nord-est siriano di marzo. L’assalto dell’esercito siriano. Scontri sporadici stanno continuando, ma diversi analisti danno per acquisito un sostanziale controllo della città, la cui caduta nel novembre 2024 segnò l’inizio dell’offensiva finale contro il regime di Bashar al-Assad, in mano ai lealisti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il governo siriano annuncia: 'Sono cessati gli scontri a Sweida' - I combattenti tribali sono stati evacuati dalla città meridionale siriana di Sweida e i violenti scontri sono cessati, secondo il governo siriano. ansa.it

