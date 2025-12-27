Dalla promessa di una vita migliore alla prigione della strada | come funziona e chi c' è dietro la tratta della prostituzione in Romagna

Le storie delle persone che finiscono vittime dei giri della prostituzione, da fuori, sembrano quasi tutte somigliarsi tra loro. Violenze, abusi, marginalizzazione, povertà estrema. Non fa differenza che si arrivi dal Brasile, dalla Nigeria, dalla Romania o dalla Costa D’Avorio. Lo stato di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Debiti, violenze e aborti clandestini: cosa c'è dietro la tratta della prostituzione (anche online) in Romagna

Leggi anche: "Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri, debiti e aborti clandestini": come funziona la tratta della prostituzione in Romagna

