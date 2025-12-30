Dal naufragio alla misericordia | l’artista Sepe offre la sua opera a Papa Leone XIV

Durante l’ultima udienza giubilare, il maestro Domenico Sepe ha incontrato Papa Leone XIV, consegnandogli un’opera intitolata

Nell’atmosfera sospesa e solenne dell’ultima udienza giubilare, dove la fede si fa incontro e la parola diventa silenzio condiviso, il maestro Domenico Sepe ha vissuto un momento di alta intensità spirituale, incontrando Papa Leone XIV e affidando alle sue mani un’opera destinata a interrogare la coscienza del nostro tempo: Franciscvs – Miserando atque eligendo: la misericordia . 🔗 Leggi su 2anews.it

