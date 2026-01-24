L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati offre spunti per riflettere sulle energie in gioco. Che siate in cerca di tranquillità o pronti a ripartire con una nuova prospettiva, le previsioni aiutano a comprendere meglio i momenti di cambiamento e di calma. Un’occasione per valutare con calma il proprio percorso e affrontare le sfide con consapevolezza.

D a chi è finalmente più in pace con se stesso a chi deve ripartire da una prospettiva diversa. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Siete pronti a ridisegnare il presente e a riprendervi quello che vi spetta, da oggi in poi tutto è possibile. Basta volerlo. Parola chiave della settimana: azione. Toro 20 aprile – 20 maggio Si riparte da una prospettiva diversa. L’esistenza professionale ha bisogno di fare un salto di qualità. Parola chiave della settimana: trasformazione. Leggi anche › Il Tema Natale di Jack Schlossberg Kennedy, Capricorno appassionato Gemelli 21 maggio – 21 giugno È ora di lasciarsi alle spalle un anno carico di stress. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da chi si lascia alle spalle un anno carico di stress a chi deve trovare un nuovo equilibrio. L’oroscopo della settimana

Da chi non deve perdersi d’animo a chi si sta dirigendo verso il trionfo. L’oroscopo della settimanaL'oroscopo della settimana offre uno sguardo equilibrato su chi affronta con determinazione la propria strada verso il successo e su chi, invece, si apre a nuove opportunità e incontri.

Leggi anche: Da chi deve smetterla di combattere contro i mulini a vento a chi sta per affrontare una settimana importante. L’oroscopo della settimana

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Marty Supreme, esce il film con Timothée Chalamet. Chi c'è nel cast? FOTO; Non c'è pace nella scuola di Amici: anche Valentina lascia? Maria De Filippi le fa una proposta; Trump lancia il Board of Peace a Davos. Ecco che cos’è e chi ne fa parte; DARIO SANSONE | ESCE IL 22 GENNAIO RESTIAMO IN PIEDI IL NUOVO SINGOLO.

EDDIE IRVINE, IL TASTO STOP Il 23 gennaio 2003 Eddie Irvine annuncia ufficialmente il suo ritiro dalla F1, dopo che una lunga trattativa con la Jordan salta a causa di mancanza di sponsor. Si lascia alle spalle 4 vittorie, 26 podi e un inquantificabile numero - facebook.com facebook