Da chi si lascia alle spalle un anno carico di stress a chi deve trovare un nuovo equilibrio L’oroscopo della settimana

Da iodonna.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati offre spunti per riflettere sulle energie in gioco. Che siate in cerca di tranquillità o pronti a ripartire con una nuova prospettiva, le previsioni aiutano a comprendere meglio i momenti di cambiamento e di calma. Un’occasione per valutare con calma il proprio percorso e affrontare le sfide con consapevolezza.

D a chi è finalmente più in pace con se stesso a chi deve ripartire da una prospettiva diversa. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Siete pronti a ridisegnare il presente e a riprendervi quello che vi spetta, da oggi in poi tutto è possibile. Basta volerlo. Parola chiave della settimana: azione. Toro 20 aprile – 20 maggio Si riparte da una prospettiva diversa. L’esistenza professionale ha bisogno di fare un salto di qualità. Parola chiave della settimana: trasformazione. Leggi anche › Il Tema Natale di Jack Schlossberg Kennedy, Capricorno appassionato Gemelli 21 maggio – 21 giugno È ora di lasciarsi alle spalle un anno carico di stress. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Da chi non deve perdersi d’animo a chi si sta dirigendo verso il trionfo. L’oroscopo della settimanaL'oroscopo della settimana offre uno sguardo equilibrato su chi affronta con determinazione la propria strada verso il successo e su chi, invece, si apre a nuove opportunità e incontri.

