Da chi deve smetterla di combattere contro i mulini a vento a chi sta per affrontare una settimana importante L’oroscopo della settimana

D a chi sta per aprire lo spartito di una nuova esistenza a chi sta iniziando a sciogliersi dall’isolamento. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. L’oroscopo della settimana dal 1 al 7 novembre. Ariete 21 marzo – 19 aprile Finalmente torna la capacità di cogliere ogni sfumatura nelle relazioni e nel lavoro. Siete pronti a reagire. Parola chiave della settimana: accendere. Toro 20 aprile – 20 maggio Il vostro segno di cuore, tendenzialmente paziente, si infiamma quando si sente deluso. È ora di fermarsi e respirare. Parola chiave della settimana: attesa. Leggi anche › Il Tema Natale di Maradona, uno Scorpione tra “genio e sregolatezza” Gemelli 21 maggio – 21 giugno Il vostro stato d’animo di solitudine interiore vi fa sentite Don Chisciotte contro i mulini a vento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

