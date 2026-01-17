Da chi non deve perdersi d’animo a chi si sta dirigendo verso il trionfo L’oroscopo della settimana

L'oroscopo della settimana offre uno sguardo equilibrato su chi affronta con determinazione la propria strada verso il successo e su chi, invece, si apre a nuove opportunità e incontri. Un'analisi sobria e precisa per orientarsi tra sfide e possibilità, aiutando a mantenere il giusto ritmo e a cogliere le occasioni che la settimana può offrire.

D a chi ha capito la direzione giusta da prendere per raggiungere il successo a chi deve necessariamente squadernare la quotidianità per assicurarsi nuovi incontri. Ecco le previsioni dell' oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile State entrando in una fase fondamentale, che consiste nel mettere a fuoco un piano per realizzare i vostri sogni. Parola chiave della settimana: ottenere. Toro 20 aprile – 20 maggio Non perdetevi d'animo: avete le coordinate giuste per trovare le capacità in voi stessi. Anche nella relazione. Parola chiave della settimana: soddisfazione.

