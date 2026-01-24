Cultura e politica a Teate in epoca romana imperiale con il prof Alister Filippini e Laura Giansante
Il 28 gennaio 2026, alle ore 18, si terrà il quarto incontro del ciclo
Mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 18, quarto appuntamento del ciclo di incontri Chieti prima di Chieti, a cura dell'associazione Teate nostra, dal titolo “Cultura e politica a Teate in epoca romana imperiale”. I relatori saranno il docente Alister Filippini, professore associato di Storia.🔗 Leggi su Chietitoday.it
