Cultura e politica a Teate in epoca romana imperiale con il prof Alister Filippini e Laura Giansante

Il 28 gennaio 2026, alle ore 18, si terrà il quarto incontro del ciclo

Mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 18, quarto appuntamento del ciclo di incontri Chieti prima di Chieti, a cura dell'associazione Teate nostra, dal titolo “Cultura e politica a Teate in epoca romana imperiale”. I relatori saranno il docente Alister Filippini, professore associato di Storia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Alla Biblioteca Bonincontro i racconti della Teate romana con Alister Filippini

Leggi anche: “Tra epigrafia e archeologia: storie di uomini e donne di Teate in epoca romana” alla biblioteca Bonincontro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: SIENA: IL 22 GENNAIO PARTE IL 20° CORSO DI CULTURA POLITICA E DOTTRINA SOCIALE CRISTIANA; Sarà meglio quando… non ci sarà più la politica? – Coordinamento pastorale cultura; De Rita: Un giornale libero che ha dato voce alla cultura politica; Sarà meglio quando… non ci sarà più la politica?.

Cultura e PoliticaÈ evidente che viviamo un tempo in cui tra Politica e Cultura si sono sviluppate diffidenze reciproche. Questo non è un bene tanto per l’una quanto per l’altra. Soprattutto non è un bene per un Paese ... exibart.com

«Ri-unire cultura e politica: il 20 maggio al via la scuola Pd»«La formazione politica non coincide con l’abilità di navigare su internet, né con il tecnicismo della buona, ordinata e necessaria amministrazione», dice Massimo Recalcati, psicanalista e scrittore ... partitodemocratico.it

Una occasione di riflessione - e di “respiro” di cultura politica - come ormai ne capitano poche, la presentazione del libro di Federico Bini sulla figura di Giovanni Spadolini. Grazie all’autorevole panel (Davide Giacalone, Luigi Tivelli e la presenza di Lamberto - facebook.com facebook

Una occasione di riflessione - e di “respiro” di cultura politica - come ormai ne capitano poche, la presentazione del libro di Federico Bini sulla figura di Giovanni Spadolini. Grazie all’autorevole panel (Davide Giacalone, Luigi Tivelli e la presenza di Lamberto x.com