Alla Biblioteca Bonincontro i racconti della Teate romana con Alister Filippini

Chietitoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio tra monumenti, epigrafi e personaggi illustri per riscoprire l’antica Teate. È quanto propone il secondo appuntamento della rassegna culturale del venerdì ospitato dalla Biblioteca Marilia Bonincontro a Chieti Scalo, in programma venerdì 21 novembre alle ore 18.L’incontro, organizzato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

alla biblioteca bonincontro i racconti della teate romana con alister filippini

© Chietitoday.it - Alla Biblioteca Bonincontro i racconti della Teate romana con Alister Filippini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Arrivano i Racconti di Natale in biblioteca - Nuova iniziativa della Biblioteca città di Arezzo all’insegna delle storie, dei racconti e delle fiabe in grado di accendere la magia del Natale. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Biblioteca Bonincontro Racconti Teate