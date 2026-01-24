Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino | evacuate cinque famiglie

A Castelfiorentino si è verificato il crollo parziale di una porzione di tetto di una palazzina, che ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie. L’incidente, avvenuto all’alba, ha richiesto interventi di emergenza per garantire la sicurezza degli abitanti e valutare i danni strutturali. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando l’area per prevenire ulteriori rischi.

CASTELFIORENTINO – Paura all'alba a Castelfiorentino per il crollo di una porzione di tetto di una palazzina. I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo le 6 in via del Pantano, per la verifica della staticità della copertura dell'edificio composto da 2 piani fuori terra, dal quale provenivano alcuni rumori. Sul posto è stata inviata una squadra e richiesto l'intervento del tridimensionale inviato dal distaccamento di Empoli, con il quale sono state effettuate le verifiche dell'entità del danno al tetto. Sul posto giunto anche il funzionario. Al termine delle verifiche, a causa del crollo parziale di una porzione del tetto, l'edificio è stato reso non fruibile.

