Crollo palazzo a Casoria salgono a 90 gli sfollati | sgomberate le case vicine Vigilanti anti-sciacalli in strada

Dopo il crollo di un edificio a Casoria, sono stati evacuati 90 persone, con 60 ospitate in strutture ricettive. Le autorità hanno disposto lo sgombero delle abitazioni vicine e intensificato i controlli per prevenire eventuali situazioni di rischio. La situazione resta sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire al meglio l’emergenza.

Vertice in Prefettura sull'emergenza dopo il crollo del palazzo a Casoria. Ci sono 90 sfollati, di cui 60 ospitati in hotel. Sarà allestita una tensostruttura per distribuire cibo, acqua e farmaci.🔗 Leggi su Fanpage.it

Palazzo crollato a Casoria, sono 21 le famiglie sgomberateNella notte di giovedì, 21 famiglie di Casoria sono state evacuate a causa del crollo di un edificio.

Ieri in Campania: fuga di gas devasta garage, crollo a Casoria sgomberate 21 famiglieEcco le notizie principali di ieri in Campania: una fuga di gas ha causato la distruzione di un garage, mentre a Casoria si è verificato un crollo che ha portato allo sgombero di 21 famiglie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Crolla intero palazzo a Casoria, era stato evacuato poche ore prima per una perdita d’acqua; Crolla palazzo a Casoria, paura alle porte di Napoli: nessuna vittima; Casoria, crolla parte di uno dei palazzi sgomberati per la perdita d'acqua; Palazzo crollato a Casoria: evacuato il giorno prima.

Crollo Casoria, Regione al lavoro per allestire tensostruttura per gli sfollatiSono 90 le persone sgomberate in via precauzionale dal palazzo crollato ieri a Casoria, nel Napoletano, e da quelli adiacenti. Di queste 60 sono state ospitate in strutture alberghiere, mentre altre 3 ... ansa.it

Crollo palazzo a Casoria, salgono a 90 gli sfollati: sgomberate le case vicine. Vigilanti anti-sciacalli in stradaVertice in Prefettura sull’emergenza dopo il crollo del palazzo a Casoria. Ci sono 90 sfollati, di cui 60 ospitati in hotel. Sarà allestita una tensostruttura per distribuire cibo, acqua e farmaci. fanpage.it

Casoria: la disperazione degli sfollati dopo il crollo del palazzo in via Cavour - facebook.com facebook

Bari, nella palazzina sgomberata dopo il crollo in via Pinto dormivano i senza tetto: interviene la polizia locale x.com