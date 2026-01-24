Negli ultimi 18 mesi, l’adozione dell’intelligenza artificiale tra le micro, piccole e medie imprese di Firenze è notevolmente aumentata. Se inizialmente solo il 7,2% delle aziende utilizzava questa tecnologia, oggi la percentuale è salita al 38%, con un ulteriore 17% che considera l’introduzione. Questo trend riflette un crescente interesse per l’innovazione digitale nel tessuto imprenditoriale locale.

Nel giro di un anno e mezzo l’ uso dell’Ai tra le micro, piccole e medie imprese del territorio fiorentino è cresciuto in modo significativo: se fino a 18 mesi fa a utilizzarla era solo il 7,2% delle aziende, oggi la percentuale è salita al 38%, mentre un ulteriore 17% sta valutando di introdurla nei propri processi aziendali. È quanto emerge dall’ indagine realizzata dall’Area studi e ricerche di Cna. Non solo aumenta l’utilizzo dell’Ai, si spiega in una nota, ma migliora anche la percezione dello strumento: il 59% degli imprenditori intervistati ha oggi un’opinione positiva dell’Ai, contro il 46% rilevato un anno e mezzo fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce l’utilizzo dell’Ai fra le aziende fiorentine

