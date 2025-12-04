Le scuole aprono ancor più le porte | via ai laboratori pomeridiani nelle primarie e secondarie fiorentine
Firenze, 4 dicembre 2025 – Scuole sempre più aperte, per il bene dei nostri ragazzi. Iniziano diversi laboratori pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado fiorentine per dare un contributo importante all’integrazione, alla socializzazione e collaborare al rinforzo delle competenze trasversali e alla promozione del successo formativo, contribuendo così al contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni di bullismo. Anche il Comune di Firenze collabora con le istituzioni scolastiche attraverso la partecipazione ai bandi PEZ, progetti educativi zonali della Regione Toscana tramite il co-finanziamento del fondo Fse+ 202127. 🔗 Leggi su Lanazione.it
