Le scuole aprono ancor più le porte | via ai laboratori pomeridiani nelle primarie e secondarie fiorentine

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 4 dicembre 2025 – Scuole sempre più aperte, per il bene dei nostri ragazzi. Iniziano diversi  laboratori pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado fiorentine per dare un contributo importante all’integrazione, alla socializzazione e collaborare al rinforzo delle competenze trasversali e alla promozione del successo formativo, contribuendo così al contrasto della dispersione scolastica e dei fenomeni di bullismo. Anche il Comune di Firenze collabora con le istituzioni scolastiche attraverso la partecipazione ai bandi PEZ, progetti educativi zonali della Regione Toscana tramite il co-finanziamento del fondo Fse+ 202127. 🔗 Leggi su Lanazione.it

