Crans-Montana un caro amico pronto a pagare la cauzione di Moretti | Jacques non ha redditi Il benefattore anonimo

A Crans-Montana, un benefattore anonimo si offre di coprire la cauzione di Moretti, dichiarando che Jacques non ha redditi sufficienti. La decisione si inserisce nelle indagini sul incendio del Le Constellation, sollevando nuovi dubbi sulla vicenda. La scomparsa di risorse economiche e il gesto inatteso aprono un possibile nuovo capitolo nel procedimento in corso.

Colpo di scena nelle indagini sul rogo del Le Constellation di Crans-Montana. Spunta un misterioso "benefattore" pronto a pagare per la cauzione fissata dalla Procura Vallese per la libertà di Jacques Moretti. L'imprenditore, attualmente in carcere, potrebbe lasciare la cella entro pochissimi giorni. Sua moglie è invece sottoposta a obbligo di firma e si è vista sequestrare sia i suoi documenti sia quelli dei suoi due figli di 5 anni e 8 mesi. Secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta visionati dall'Agi, un amico intimo della coppia di gestori si è offerto di versare la cauzione di 200. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Crans-Montana, un "caro amico" pronto a pagare la cauzione di Moretti: «Jacques non ha redditi». Il benefattore anonimo Leggi anche: Crans Montana, Jacques Moretti “senza redditi”: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da un “caro amico” che vuole restare anonimo Leggi anche: Crans-Montana: un amico anonimo vuole pagare la cauzione di 429mila euro per liberare Jacques Moretti e la moglie Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, un amico di Moretti pronto a pagargli la cauzione; Crans Montana, un amico dei coniugi è disposto a pagare la cauzione. Jacques Moretti ai giudici: «Mai avuto intenzione di lasciare la Svizzera; Crans-Montana: un amico anonimo pronto a pagare 400mila euro di cauzione per liberare i Moretti; Crans-Montana, procura chiede 400mila franchi per la cauzione dei Moretti. Amico si offre di pagare. Crans-Montana: un "amico anonimo" pronto a pagare i 400mila euro per liberare i Moretti - La disponibilita a favore dei due proprietari del "Constellation" comunicata alla Procura dagli avvocati dell'uomo ... tgcom24.mediaset.it

