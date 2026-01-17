Crans Montana Jacques Moretti senza redditi | la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da un caro amico che vuole restare anonimo

Jacques Moretti, residente a Crans-Montana, risulta senza redditi e con immobili ipotecati. Dopo l’incendio al Constellation bar, la cauzione per lui e sua moglie sarà coperta da un amico anonimo. La somma richiesta, stimata intorno ai 400mila franchi svizzeri, riflette la difficile situazione finanziaria, ridimensionando le aspettative iniziali di un milione di franchi.

Risulta formalmente senza redditi, con immobili gravati da pesanti ipoteche e veicoli in leasing. E forse per questo la sua libertà, dopo il devastante incendio del Constellation bar di Crans-Montana, potrebbe costare 400mila franchi svizzeri invece del milione che ipotizzava la stampa svizzera. Un particolare che emerge – come racconta il Corriere della Sera – da una nota della procura di Sinone che ha fissato la cauzione per Jacques e la moglie Jessica Moretti, proprietari del locale distrutto dal rogo di Capodanno costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti. Mentre il Tribunale vallesano si appresta a decidere sulle misure cautelari, accanto ai numeri e agli atti giudiziari riaffiora anche la storia di Cyane Panine, la giovane cameriera diventata simbolo della tragedia: ritratta in una foto con il casco protettivo dietro il bancone e poi morta tra le fiamme, dopo mesi di lavoro estenuante che l'avrebbero spinta a denunciare i titolari per sfruttamento.

