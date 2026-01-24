Crans Montana Meloni richiama ambasciatore | scarcerazione Moretti un’offesa

Il governo italiano ha espresso preoccupazione per la scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella tragedia di Capodanno a Crans Montana, e ha richiamato l’ambasciatore in Svizzera. La decisione di rilasciare Moretti su cauzione ha suscitato reazioni negative, considerandola un’offesa alle vittime e alle istituzioni italiane. La vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità italiane e svizzere sul caso.

Roma, 24 gen. (askanews) – Il governo italiano contro la magistratura svizzera dopo la scarcerazione, su cauzione, di Jacques Moretti, titolare del locale “Constellation” di Crans Montana dove sono morte 40 persone a Capodanno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno richiamato a Roma l’ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado e inoltrato una formale protesta alla procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud, a cui è stata rappresentata “la viva indignazione del Governo e dell’Italia”. “Una decisione – accusa la presidente del Consiglio – che rappresenta una grave offesa e una ulteriore ferita inferta alle famiglie delle vittime della tragedia di Crans-Montana e di coloro che sono tuttora ricoverati in ospedale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Crans-Montana, Italia richiama ambasciatore a Berna. Palazzo Chigi: “Indignati per scarcerazione Moretti”L'Italia ha richiamato l’ambasciatore a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana.

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

