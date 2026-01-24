Crans-Montana il padre di Chiara Costanzo sulla scarcerazione di Moretti | Vivo per avere giustizia ma oggi sto vacillando

Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo commenta la scarcerazione di Moretti:

Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana, dietro il pagamento di una cauzione di 200mila franchi, è montata l'indignazione tra le famiglie delle vittime, ma anche tra gli esponenti del governo italiano. "Sono indignata dalla notizia", ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando: "La considero un oltraggio alla memoria delle vittime della tragedia di Capodanno e un insulto alle loro famiglie, che stanno soffrendo per la scomparsa dei loro cari. Il Governo italiano chiederà conto alle Autorità Svizzere di quanto accaduto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: "Chiediamo giustizia, lo devo a mia figlia"Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo esprime il desiderio di giustizia e trasparenza.

Crans-Montana, mentre le indagini sono in corso, il padre di Chiara Costanzo annuncia: «Mia figlia non c’è più»A due giorni dalla tragedia di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo ha confermato la perdita della propria figlia, mentre le indagini sono ancora in corso.

