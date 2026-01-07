Crans-Montana il papà di Chiara Costanzo | Chiediamo giustizia lo devo a mia figlia

Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo esprime il desiderio di giustizia e trasparenza. Dopo aver incontrato la presidente Meloni, ringrazia per la sensibilità mostrata, ma chiede un confronto diretto per chiarire eventuali omissioni. La sua richiesta nasce dal dolore di una perdita e dalla volontà di ottenere risposte chiare e rassicurazioni, nel rispetto della memoria di sua figlia.

“La presidente Meloni è stata umana e attenta nei nostri confronti. Siccome non ho mai avuto la possibilità di stringerle la mano, vorrei parlare con lei ed essere rassicurato che non ci siano omissioni”. Lo ha detto Andrea Costanzo al termine del funerale della figlia Chiara alla basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano, morta nella tragedia di Crans-Montana. “Visto che le nostre istituzioni si sono dimostrate molto serie, sono convinto che la presidente sia con noi – ha proseguito – Abbiamo bisogno di sapere che le indagini verranno effettuare con scrupolo, senza cercare di insabbiare nulla ma facendo luce sulla verità e sulle responsabilità e, a quel punto, condannando chi ha permesso che i nostri figli entrassero in un posto non idoneo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

