Crans-Montana mentre le indagini sono in corso il padre di Chiara Costanzo annuncia | Mia figlia non c’è più

A due giorni dalla tragedia di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo ha confermato la perdita della propria figlia, mentre le indagini sono ancora in corso. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi, mentre i genitori continuano a vivere un momento di grande dolore, senza ancora notizie definitive sui loro figli. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto.

A 48 ore dalla tragedia di Crans-Montana continua l’agonia dei genitori che non hanno ancora notizie sui propri figli, ma è anche arrivata la più terribile delle telefonate. Il papà della sedicenne Chiara Costanzo, che era tra i dispersi, ha raccontato al Corriere della Sera: «Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più». Intanto si delinea un quadro in cui diventa sempre più evidente quanto fossero precarie le misure di sicurezza del Constellation. La procura svizzera ha aperto un’indagine, con le ipotesi di reato che includono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Crans-Montana, mentre le indagini sono in corso, il padre di Chiara Costanzo annuncia: «Mia figlia non c’è più» Leggi anche: Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più» Leggi anche: Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. Verifiche sulle misure di sicurezza; Tragedia di Crans-Montana, cos’è un flashover e quando avviene; Crans-Montana, le prime risposte (e i dubbi) delle indagini della procura; Incendio Crans-Montana, indagine su cause e responsabilità: cosa sappiamo. Crans-Montana, tra dolore e indagini: tre priorità per far luce sulla tragedia de La Constellation - Montana continua il lavoro delle autorità svizzere per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio che, nella notte di Capodanno, ha trasformato il bar La Constellation in una trappola mortale ... online-news.it

Crans-Montana: indagini e conseguenze dopo l'incendio del Constellation - Il devastante incendio al Constellation ha avuto un impatto profondo su Crans- notizie.it

Crans-Montana, soccorsi e indagini in corso: feriti trasferiti in Lombardia, bilancio ancora provvisorio - Da Milano agli aggiornamenti dalla Svizzera: nuovi ricoveri al Niguarda, supporto psicologico ai familiari e inchiesta aperta sulle cause dell’incendio. quibrescia.it

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.