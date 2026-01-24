Il governo convoca l' ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques Moretti Tajani | Sua liberazione è una vergogna

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar di Crans-Montana coinvolto nella strage di Capodanno. La decisione del tribunale di Sion ha suscitato forti reazioni, tra cui le dichiarazioni del ministro Tajani, che ha definito la situazione una “vergogna”. L’evento rappresenta un momento di tensione tra i due paesi, con conseguenze diplomatiche ancora da definire.

Dopo l'annuncio di "passi diplomatici attraverso il nostro ambasciatore" annunciati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ieri sera, oggi il governo ha deciso di convocare l'ambasciatore svizzero a seguito della decisione del tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del bar di Crans-Montana dove si è consumata la strage di Capodanno. La mossa è stata concordata dal vicepremier e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, decisa a far valere le ragioni del nostro Paese e dei familiari delle vittime. Già ieri la premier si era detta "indignata" per la decisione delle autorità elvetiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

