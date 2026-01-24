Crans l' Italia convoca l' ambasciatore svizzero dopo la scarcerazione di Jacques Moretti

L’Italia ha convocato l’ambasciatore svizzero in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, decisione presa dopo un confronto tra il ministro Tajani e la presidente Meloni. La misura riflette la volontà dell’Italia di tutelare le proprie ragioni e gli interessi delle famiglie delle vittime coinvolte nella vicenda. Questa scelta si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali tra i due paesi e delle questioni di giustizia internazionale.

Sul caso di Crans-Montana, oltre quello giudiziario si apre anche un fronte diplomatico. Il governo, infatti, ha deciso di convocare l'ambasciatore svizzero dopo la decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti proprietario del Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno. La mossa è stata concordata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni decisa a far valere le ragioni dell'Italia e dei familiari delle vittime e dei feriti. Dopo la notizia del rilascio di Moretti, la premier Meloni si era detta «indignata».

