Crans-Montana il caro amico e la cauzione da 200mila franchi | chi ha salvato Jacques Moretti dal carcere

Jacques Moretti è stato recentemente liberato, grazie al pagamento di una cauzione di 200 mila franchi svizzeri, circa 215 mila euro, stabilita dalla Procura di Sion. La vicenda riguarda il noto personaggio e il suo rapporto con Crans-Montana, noto come il “caro amico”. Questa decisione evidenzia l’importanza delle procedure legali e delle garanzie nei procedimenti giudiziari in Svizzera.

Jacques Moretti è tornato in libertà dopo il versamento di una cauzione da 200 mila franchi svizzeri, pari a circa 215 mila euro, fissata dalla Procura di Sion. Il gestore di Le Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della strage di Capodanno, è indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. La sua scarcerazione, almeno per ora, è stata resa possibile dall’intervento economico di un “ caro amico ”, rimasto anonimo, la cui identità è ora al centro di attenzioni e verifiche. La cauzione e i controlli sulla provenienza del denaro. Il versamento è stato effettuato su un conto della Procura di Sion dopo che la persona che ha pagato ha informato i legali di Moretti e ha chiesto protezione alla polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva.

Crans Montana, Jacques Moretti esce dal carcere dopo 13 giorni: un amico paga la cauzione di 200mila franchiJacques Moretti torna libero dopo 13 giorni di detenzione in carcere.

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook