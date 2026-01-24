Crans Montana Jacques Moretti esce dal carcere dopo 13 giorni | un amico paga la cauzione di 200mila franchi

Jacques Moretti torna libero dopo 13 giorni di detenzione in carcere. Il Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese ha deciso di revocare la custodia cautelare, grazie anche al pagamento di una cauzione di 200.000 franchi da parte di un amico. La decisione segna la fine di un periodo di detenzione per il gestore di Crans Montana, che ora può riprendere le sue attività.

Libero. Dopo 13 giorni di custodia cautelare in carcere, Jacques Moretti torna a casa. Il Tribunale cantonale delle misure coercitive del Vallese ha revocato la misura imposta a al gestore del Constellation, indagato insieme alla moglie Jessica per l’incendio di Capodanno, nel quale sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Ieri una breve audizione prima della decisione sulla quale il Tribunale si era riservato lo scorso 9 gennaio, dopo la richiesta della procura che, considerando concreto il pericolo di fuga, aveva chiesto il carcere per l’uomo. Mentre per la moglie si era limitata a invocare l’obbligo di firma quotidiano e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans Montana, Moretti scarcerato Sallusti una furia: "Che porcata" - facebook.com facebook

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com