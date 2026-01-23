Jacques Moretti è stato rilasciato dal carcere dopo che un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi, ritenuta dal tribunale adeguata e dissuasiva. La decisione segna un passo importante nel procedimento giudiziario, che prosegue secondo le procedure previste. Restano da attendere eventuali sviluppi e le successive fasi del processo.

Jacques Moretti lascia il carcere. Pagata la cauzione di 200mila franchi che il tribunale aveva ritenuto «adeguata e dissuasiva». Il proprietario del Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite, indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, può tornare a casa, dove ad aspettarlo c'è la moglie Jessica. Moretti libero L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. A pagare la cauzione è stato un amico di Moretti, come si legge in un comunicato diffuso dal tribunale di Sion: «Il tribunale è giunto a questa conclusione dopo un'ulteriore valutazione del rischio di fuga e un esame dell'origine dei fondi e della natura del rapporto tra l'imputato e la persona che ha fornito i fondi, un suo caro amico». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Crans-Montana, Jacques Moretti lascia il carcere: «Un caro amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi»

Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchiA Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi.

Leggi anche: Crans-Montana, l’amico di Jacques Moretti ha pagato: «Pronto a lasciare il carcere». La cauzione versata anche per la moglie

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans Montana, Jacques Moretti senza redditi: la cauzione per lui e la moglie sarà pagata da…; Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti.

Crans-Montana, la schiuma (infiammabile) «non era pericolosa» per l'avvocato di Jacques Moretti. La fuga di Jessica e il finanziamento: cosa non tornaLa schiuma fono assorbente che è stata all'origine del rogo del Constellation, a Crans-Montana, «era ben visibile durante ... msn.com

Tragedia in Vallese Crans-Montana: Jacques Moretti rilasciato su cauzioneJacques Moretti , può uscire di prigione. Il Tribunale delle misure coercitive (TMC) ha annunciato oggi la revoca della detenzione preventiva del proprietario del bar di Crans-Montana (VS) in cui nell ... bluewin.ch

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com