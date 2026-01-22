Elsa si è svegliata dal coma e ci ha riconosciuto La commozione del papà tre settimane dopo l’incendio di Crans-Montana

Dopo tre settimane dall’incendio di Crans-Montana, Elsa si è risvegliata dal coma e ha riconosciuto il suo papà. La notizia, comunicata dall’ospedale di Zurigo, rappresenta un passo importante nel percorso di recupero della giovane. La sua ripresa offre un momento di speranza e riflessione sulla forza di chi affronta gravi emergenze, in un contesto di delicatezza e attenzione.

Zurigo, 22 gennaio 2026 – Elsa si è svegliata e la stanza dell’ospedale di Zurigo dove è ricoverata dalla notte di Capodanno ora ce la immaginiamo un po’ meno buia. C’è una luce in fondo al tunnel che sta attraversando la studentessa di Biella, una degli oltre cento ragazzi rimasti feriti dall’incendio nel Constellation di Crans-Montana, costato la vita ad altri 40 giovanissimi. “E' stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto”, racconta il papà, confermando che la figlia sia uscita dal coma. Il cuore di Lorenzo Rubino, che non nasconde la “grande emozione", insieme a quello di mamma Isabella, ora sono un po’ più leggeri anche se la strada è in salita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta in condizioni criticheElsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana durante il Capodanno, ha riaperto gli occhi dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo.

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta graveDopo il dolore, la speranza. Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita al Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno e ricoverata a Zurigo da 22 giorni, ha ... leggo.it

