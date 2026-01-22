Strage di Crans-Montana la 15enne di Biella si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori

Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni di Biella ferita nella strage di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. La studentessa, ricoverata a Zurigo da oltre tre settimane, rappresenta un segnale di miglioramento dopo l’incidente avvenuto a Capodanno. La notizia offre speranza alle famiglie coinvolte e contribuisce a fare luce sulla vicenda, ancora al centro dell’attenzione pubblica.

Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita al Constellation la notte di Capodanno e ricoverata a Zurigo da 22 giorni, si è svegliata e ha riconosciuto i genitori. A confermarlo all’Ansa è il padre Lorenzo: «E' stata una giornata positiva perché Elsa ci ha riconosciuto». La giovane di 15 anni di Biella rimasta coinvolta nell’incendio della discoteca di Crans Montana dal giorno della tragedia è ricoverata in Svizzera e si trova ancora in terapia intensiva. È già stata sottoposta a due operazioni e una terza all’intestino era in programma nei giorni scorsi, ma era stata rinviata in quanto le sue condizioni erano troppo delicate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: «Ci ha riconosciuto». La 15enne resta in condizioni criticheElsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita a Crans-Montana durante il Capodanno, ha riaperto gli occhi dopo 22 giorni di ricovero a Zurigo.

Crans-Montana, si è svegliato dal coma Manfredi Marcucci (e ai genitori ha chiesto subito degli amici)Manfredi Marcucci, sedicenne coinvolto nel incendio di Le Constellation a Crans-Montana, si è risvegliato dal coma.

