Crans Montana Gasparri sulla scarcerazione di Moretti | Svizzera ha svenduto la dignità Avs | Toghe rosse?

La recente scarcerazione di Jacques Moretti a Crans-Montana ha suscitato reazioni politiche in Italia, con il senatore Gasparri che critica la Svizzera per aver “svenduto la dignità”. La vicenda ha acceso un dibattito sulle relazioni tra i due paesi e sull’indipendenza della magistratura svizzera, che ribadisce di non subire pressioni. Una questione che coinvolge questioni di giustizia, sovranità e rapporti internazionali.

La scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, ha innescato la reazione del governo, che ha richiamato il suo ambasciatore a Berna e punta contro la magistratura svizzera, che peraltro dice di non accettare eventuali pressioni dalle autorità italiane. “Frustrati” si sono detti alcuni dei genitori dei feriti. “Ci fa piacere il forte intervento del governo italiano. Non sappiamo come questo si estrinsecherà ma è chiaro che il danno è fatto, non si torna indietro”, ha detto all’ Ansa Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, l’Italia richiama l’ambasciatore in Svizzera: la decisione dopo la scarcerazione di Jacques Moretti. Chi ha pagato la cauzioneLa decisione dell’Italia di richiamare l’ambasciatore in Svizzera nasce dalla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella vicenda della strage di Capodanno a Crans Montana.

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

La procura di Roma apre un’indagine sulla strage di Crans Montana: omicidio colposo e incendioAperto un fascicolo per omicidio colposo e incendio sulla strage di Crans-Montana che ha causato 40 morti, sei dei quali italiani. ilfattoquotidiano.it

Tutti volevano uscire dalla stessa porta. Il personale è fuggito e non c’era un estintore. Parlano i sopravvissuti di Crans-MontanaLe nuove testimonianze dei sopravvissuti rivelano dettagli sconcertanti sulla tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, chi potrebbe aver pagato la cauzione di Jacques Moretti x.com

Crans Montana, la pm svizzera: «Non ho scarcerato io Moretti, ma non cederò a pressioni delle autorità italiane» - facebook.com facebook