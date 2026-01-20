Crans-Montana raccolta la cauzione per Jacques Moretti | verso la scarcerazione dopo la strage

A Crans-Montana è stata raccolta la cauzione per Jacques Moretti, in vista della possibile scarcerazione dopo la tragica vicenda. Un amico della coppia ha anticipato 200 mila franchi svizzeri, e si riferisce anche a Jessica, la moglie. La decisione dipenderà dall’esito delle procedure legali, con l’obiettivo di garantire i diritti della coppia nel rispetto delle normative vigenti.

Un amico della coppia anticipa 200 mila franchi svizzeri: anche la moglie Jessica avrebbe una cauzione pronta. Il tribunale valuta il garante e l'origine dei fondi. La vicenda giudiziaria legata al devastante incendio di Capodanno a Crans-Montana potrebbe conoscere a breve una svolta. Jacques Moretti, comproprietario del bar teatro della tragedia costata la vita a 40 persone, avrebbe raggiunto la cifra richiesta dalla magistratura svizzera per ottenere la scarcerazione.

