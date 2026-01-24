Il tribunale civile di Bari ha condannato ex vertici, amministratori e una società di revisione a pagare 122 milioni di euro in seguito al fallimento della Banca Popolare di Bari. La sentenza riconosce la responsabilità nella gestione che ha causato il crac dell’istituto di credito, oggi noto come Banco di Bari. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di responsabilizzazione delle figure coinvolte.

Il tribunale civile di Bari ha condannato i vertici dell’allora Banca popolare di Bari (oggi BdM), insieme ad altri 11 ex amministratori, tre ex sindaci e una società di revisione al pagamento di 122 milioni di euro perché ritenuti responsabili della gestione che ha portato al crac dell’istituto di credito. La condanna riguarda 16 ex dirigenti e amministratori, nonché la società di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC), sanzionata con una multa di 2,7 milioni per presunti inadempimenti nelle attività di revisione contabile tra il 2015 e il 2018. Tutti i risarcimenti. Al centro della tempesta finanziaria e gestionale ci sono Marco Jacobini, ex presidente, e suo figlio Gianluca, ex vicedirettore generale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crac Banca Popolare di Bari, condannati ex vertici per 122 milioni di euro

Ex vertici della Banca popolare di Bari e società di revisione condannati a pagare 122 milioni: “Responsabili del crac”Il tribunale civile di Bari ha condannato ex vertici e la società di revisione PricewaterhouseCoopers a pagare 122 milioni di euro, ritenendoli responsabili della gestione che ha portato al fallimento della Banca popolare di Bari.

Crac Banca Popolare di Bari, condanne per gli ex vertici: risarcimento da 122 milioniIl tribunale civile di Bari ha stabilito un risarcimento di circa 122 milioni di euro ai danni dei vertici dell’ex Banca Popolare di Bari, in seguito al suo fallimento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ex Popolare di Bari, mala gestio nei conti: Jacobini e i vertici condannati a risarcire 103 milioni di euro; Veneto Banca all'attenzione della commissione parlamentare d'inchiesta sui crac bancari; Batosta sull’ex Popolare Bari: Jacobini e i vertici condannati a risarcire 122 milioni a BdM; Veneto Banca, una storia ancora da capire: Serve un libro per insegnare cosa è davvero accaduto.

Ex vertici della Banca popolare di Bari e società di revisione condannati a pagare 122 milioni: Responsabili del cracIl tribunale civile ha condannato i Jacobini, l'ex AD Papa e la società di revisione PwC per la gestione che ha portato al fallimento della banca ... ilfattoquotidiano.it

Crac Banca popolare di Bari, vertici condannati a pagare oltre 120 milioniIl fulcro del risarcimento riguarda l'operazione legata al Gruppo Maiora che era esposta con la banca per 160 milioni, per responsabilità esclusiva - secondo il tribunale - degli Jacobini e dell'ad ... quotidiano.net

La sentenza del processo sul crac della Banca Popolare di Bari - facebook.com facebook

Crac Banca Popolare di Bari, condanne per gli ex vertici: risarcimento da 122 milioni x.com