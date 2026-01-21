Lezioni di storia al Donizetti arriva Alessandra Bucossi

Venerdì 12 maggio, al Teatro Donizetti, si terrà il prossimo incontro della terza edizione di Lezioni di Storia, intitolato “Costantinopoli, la nuova Roma”. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e sostenuto da BCC Oglio e Serio, offrirà un approfondimento sulla storia di questa importante città. Un momento di riflessione dedicato alla comprensione del passato e delle sue influenze sulla contemporaneità.

"Costantinopoli, la nuova Roma" è il titolo del prossimo appuntamento della terza edizione di Lezioni di Storia, rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Editori Laterza e con il sostegno di BCC Oglio e Serio. Partito da Atene e proseguito con Venezia, il viaggio tra le Capitali culturali fa ora tappa, sabato 24 gennaio al Teatro Donizetti alle 11, nella capitale dell'impero romano d'Oriente. Alessandra Bucossi, docente di Civiltà Bizantina all'Università Ca' Foscari di Venezia, ne traccerà le origini e lo sviluppo come culla dell'Impero Ottomano. Fondata come "nuova Roma" dall'imperatore Costantino nel 330 d.

