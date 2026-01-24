Cosa fa l' arbitro? La neve copre il campo ma lui la scena è ridicola

L’arbitro svolge il ruolo di garante delle regole e della regolarità del gioco. Nella seconda divisione turca, durante una partita, ha verificato l’agibilità del campo, ma il suo controllo ha causato la caduta del pallone su una superficie coperta di neve, evidenziando come, a volte, l’attenzione ai dettagli possa risultare in situazioni inaspettate.

Diligenza massima, sempre. Talvolta, anche troppa. È quello che è successo nella seconda divisione turca, dove un arbitro ha eseguito il controllo per l'agibilità del campo facendo cadere il pallone su trenta centimetri di neve. No, niente rimbalzo: la partita tra Kahramanmaras Istiklal Spor e Trabzon FK è stata rinviata senza recriminazioni.

