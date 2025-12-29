Usa la tempesta di neve copre le strade di ghiaccio

Una forte tempesta di neve ha interessato l’Upper Midwest negli Stati Uniti, causando condizioni di ghiaccio sulle strade. La caduta abbondante di neve e il congelamento delle superfici hanno reso difficoltoso il traffico veicolare in molte aree. Le autorità raccomandano cautela e l’uso di dispositivi di sicurezza adeguati per chi si trova a muoversi in queste condizioni meteorologiche avverse.

Una potente tempesta invernale si è scatenata nel' Upper Midwest, in America. Le strade sono state ricoperte da lastre di ghiaccio e spostarsi con la macchina in alcune zone è diventato praticamente impossibile. La previsione era che le nevicate totali nel fine settimana avrebbero superato i 30 centimetri in alcune parti della parte superiore dei Grandi Laghi e fino al doppio lungo la sponda meridionale del Lago Superiore.

Tempesta Neve,Stato emergenza a N.Y. - Una tempesta di neve sta creato disagi in uno dei weekend più affollati dell' anno a New York e nel nordest degli Usa. rainews.it

Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza - Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord- msn.com

Una tempesta di neve storica sta arrivando in Italia Forti nevicate sulle pianure e sulle coste

Tempesta di neve su New York, migliaia di voli cancellati: le previsioni meteo per Capodanno e cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#Usa, tempesta artica in arrivo: attesi fino a 60 cm di #neve x.com

