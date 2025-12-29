Usa la tempesta di neve copre le strade di ghiaccio

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte tempesta di neve ha interessato l’Upper Midwest negli Stati Uniti, causando condizioni di ghiaccio sulle strade. La caduta abbondante di neve e il congelamento delle superfici hanno reso difficoltoso il traffico veicolare in molte aree. Le autorità raccomandano cautela e l’uso di dispositivi di sicurezza adeguati per chi si trova a muoversi in queste condizioni meteorologiche avverse.

Una potente tempesta invernale si è scatenata nel’ Upper Midwest, in America. Le strade sono state ricoperte da lastre di ghiaccio e spostarsi con la macchina in alcune zone è diventato praticamente impossibile. La previsione era che le nevicate totali nel fine settimana avrebbero superato i 30 centimetri in alcune parti della parte superiore dei Grandi Laghi e fino al doppio lungo la sponda meridionale del Lago Superiore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa la tempesta di neve copre le strade di ghiaccio

© Lapresse.it - Usa, la tempesta di neve copre le strade di ghiaccio

Leggi anche: Bolivia, tempesta di ghiaccio su Tarija: strade sommerse in 30 minuti

Leggi anche: Neve e ghiaccio, ecco le strade dove è obbligatorio avere le catene a bordo: coinvolte anche le Madonie

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

usa tempesta neve copreNew York e Nord-Est Usa bloccati dalla tempesta di neve Devin - est degli Stati Uniti, causando disagi significativi nel weekend più trafficato dell’anno per i viaggi. giornaledipuglia.com

usa tempesta neve copreTempesta Neve,Stato emergenza a N.Y. - Una tempesta di neve sta creato disagi in uno dei weekend più affollati dell' anno a New York e nel nordest degli Usa. rainews.it

usa tempesta neve copreTempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza - Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord- msn.com

Una tempesta di neve storica sta arrivando in Italia Forti nevicate sulle pianure e sulle coste

Video Una tempesta di neve storica sta arrivando in Italia Forti nevicate sulle pianure e sulle coste

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.