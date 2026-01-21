Il Milan si trova al secondo posto in campionato, a tre punti dalla vetta, con Adrien Rabiot che si conferma elemento chiave della squadra. La sua presenza in campo apporta ritmo e solidità, contribuendo alla competitività del team in questa stagione. La sua integrazione nel reparto centrale rappresenta un aspetto importante per le ambizioni dei rossoneri, che puntano a consolidare la posizione in classifica.

Il Milan è secondo in classifica, a tre punti dalla vetta, e il peso specifico di Adrien Rabiot è diventato un dato strutturale della stagione rossonera. A distanza di mesi dal suo arrivo, maturato negli ultimi giorni di agosto su precisa indicazione di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese si è imposto come uno degli uomini chiave della corsa al vertice, cambiando volto e rendimento della squadra. Rabiot-Milan, l’impatto che spiega una scelta estiva. L’innesto di Adrien Rabiot ha risposto a un’esigenza precisa: dare al centrocampo del Milan struttura, personalità e continuità. Il francese ha portato carisma, forza fisica e leadership, ma anche corsa e inserimenti, aggiungendo nelle ultime settimane un contributo concreto in zona gol. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Rabiot fa la differenza: con lui in campo è ritmo scudetto

Leggi anche: Biasin: “Milan favorito per lo Scudetto. Rabiot perfetto per Allegri: con lui in campo …”

Milan, il ritmo da crociera esiste: con Rabiot in campo Allegri vede la ChampionsIl concetto di continuità è fondamentale per il Milan, che ha impostato la propria stagione su un ritmo costante e stabile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lezione di cinismo del Milan. Il Como fa la partita ma perde 3-1; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Como-Milan 1-3: Maignan salva tutto, Rabiot fa doppietta. Prima sconfitta casalinga per i lariani. Rossoneri a -3 dall'Inter; Rabiot ora fa anche gol: è l’uomo di Allegri per puntare allo scudetto.

Adrien Rabiot migliora il rendimento del Milan con una media di 2,5 punti a partitaL’importanza di Adrien Rabiot nel Milan di Massimiliano Allegri, una chiave di svolta per il campionato rossonero. L’arrivo di Adrien Rabiot al Milan ha generato un impatto significativo sulla squadra ... notiziemilan.it

Allegri, fattore Rabiot: è la carta Scudetto del Milan, i numeri non mentonoIl turbo... scudetto si chiama Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato sul gong del mercato estivo per decisa volontà di Massimiliano Allegri che aveva iniziato a corteggiarlo già a giugno ... tuttosport.com

Tuttosport: "Rabiot turbo Milan: è la carta scudetto" x.com

Con Adrien Rabiot, il Milan galoppa a ritmo Scudetto Infatti, la media punti del Milan con il francese in campo è di 2,38 a partita. Poco più di quella dell'Inter con 2,3 in 21 gare disputate Senza il centrocampista, la media dei rossoneri scende di poco a cir - facebook.com facebook