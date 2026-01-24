Durante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha accusato numerosi crampi che lo hanno costretto al ritiro, interrompendo il match contro Spizzirri. La partita si è conclusa prematuramente, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla condizione fisica del tennista italiano. La situazione resta da monitorare, mentre Sinner cerca di riprendersi da questo episodio imprevisto.

Si sta trasformando in un incubo il match di terzo turno degli Australian Open per Jannik Sinner, ma il numero due del mondo potrebbe aver appena avuto un colpo di fortuna decisamente importante. La partita tra il numero due del mondo e l’americano Eliot Spizzirri, infatti, è stata momentaneamente sospesa perchè si è raggiunto un livello troppo alto di caldo e per la nuova regola della heat policy il match deve essere interrotto e ricominciare con il tetto chiuso. In quel momento Spizzirri era avanti di un break nel corso del terzo set sul punteggio di 6-4 3-6 3-1 e con il tennista italiano in enorme difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa é successo a Sinner contro Spizzirri: crampi ovunque, ritiro ad un passo, poi l’interruzione

Cosa é successo a Sinner contro Spizzirri: crampi ovunque, match quasi perso, poi l’interruzioneDurante il terzo turno degli Australian Open, Jannik Sinner ha affrontato notevoli difficoltà a causa di crampi diffusi, rischiando di perdere il match contro Spizzirri.

Sinner infortunato, Jannik ha i crampi (e il match con Spizzirri viene sospeso per caldo). Cosa è successoDurante il match a Melbourne, Jannik Sinner ha accusato un principio di crampi, chiedendo assistenza medica all'inizio del terzo set contro Spizzirri.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Crans-Montana, incendio al locale: cosa è successo e sviluppi; Ladro ucciso a Lonate Pozzolo, cosa è successo: la ronda, il vetro sfondato e la colluttazione. Così Rivolta ha lottato con i rapinatori: l'ipotesi della legittima difesa; Al telefono da Davos Lilli Gruber, a causa dell’evacuazione dello studio tv svizzero: cos’è successo a Otto e Mezzo ieri sera; La Spezia, accoltellamento a scuola: morto studente 18enne: fermato un compagno.

Pagina 0 | Sinner a fatica, Darderi e Musetti: tris azzurro agli ottavi Australian Open e ora derby. Cosa è successoItaliani in campo nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio a Melbourne: il numero due al mondo vive una giornata infernale. Le partite e le parole dei protagonisti ... tuttosport.com

Cosa é successo a Sinner contro Spizzirri: crampi ovunque, match quasi perso, poi l’interruzioneSi sta trasformando in un incubo il match di terzo turno degli Australian Open per Jannik Sinner, ma il numero due del mondo potrebbe aver appena avuto un ... oasport.it

#F1, inizia male per la #Williams: ecco cosa è successo #F12026 #Formula1 - facebook.com facebook

Cosa è successo! x.com