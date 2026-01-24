Corsi dell’Università dell’Età Libera Nuove proposte con grandi nomi

L’Università dell’Età Libera riprende le sue attività con il secondo trimestre di corsi, iniziando da gennaio e fino ad aprile. Dopo il successo della prima fase, il presidente Maurizio Sebastiani annuncia nuove proposte didattiche, arricchite dalla partecipazione di qualificati relatori. Un’opportunità per approfondire argomenti diversi e mantenere viva la crescita culturale, in un contesto di apprendimento aperto a tutti gli adulti interessati.

Iniziano in questi giorni le attività del secondo trimestre per l’ Università dell’Età Libera: "Dopo aver concluso con soddisfazione dei partecipanti la prima parte di lezioni a dicembre – spiega il presidente Maurizio Sebastiani – ora partiamo col secondo ciclo nei mesi da gennaio ad aprile. Il primo semestre ha visto impegnati nelle varie attività circa 1.730 iscritti, oltre alle diverse centinaia di simpatizzanti che hanno affollato le diverse conferenze e seminari aperti alla città, come l’inaugurazione dell’Anno Accademico, i Classici per un anno e presentazioni di mostre e libri". Tante e articolate le proposte culturali e manuali che il programma offre tra inverno e primavera, adatte ai gusti e alle esigenze di ogni età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

