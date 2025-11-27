Classe di concorso A54 | come diventare docente di storia dell’arte con i corsi dell’Università eCampus
Per accedere alla classe di concorso A54, è necessario possedere una Laurea in: Antropologia, Archeologia, Archivistica, Conservazione dei beni architettonici e ambientali o culturali, Filologia, Linguistica, Storia, Storia dell’arte, Lettere. A questi titoli vanno aggiunti i requisiti specifici stabiliti dal ministero ed elencati nelle Tabelle A e A1. In particolare: Come integrare i requisiti d’accesso . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
