Col naso rosso posso Il sorriso che cura | con lo spettacolo di Ricoclaun ripartono le attività dell' Università Libera Età

Il 14 gennaio alle 17, riprendono le attività dell'Università Libera Età di Francavilla al Mare, con lo spettacolo

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 17, ripartono le attività dell'Ule (Università Libera Età ma anche Uniamo Le Esperienze) di Francavilla al Mare. Solo per la riapertura, l'Ule si sposta all'auditorium Sirena, con uno spettacolo sul potere della clownterapia dal titolo "Col naso rosso posso. Il.

