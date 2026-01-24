LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA | l’Italia insegue dopo i 5 errori di Wierer
Segui in tempo reale la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026, con l’Italia impegnata nella gara. Dopo i cinque errori di Wierer, la squadra cerca di mantenere una posizione competitiva. Aggiorna la diretta per gli sviluppi più recenti e le prestazioni degli atleti italiani. La copertura è aggiornata alle 13 con la gara della single mixed relay.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON ALLE 13.15 15.31: Al km 7.6 Austria, Francia, a 16? Svezia, Svizzera, a 26? Italia, Polonia, Finlandia, Slovenia, a 37? Cechia, Usa, Norvegia 15.28: Al km 6.8 Austria, Francia, a 16? Svezia, Svizzera, a 23? Italia, a 26? Polonia, Finlandia, Slovenia, a 37? Cechia, Usa, Norvegia 15.26: Primo cambio: Austria, Francia, a 12? Svezia, Svizzera, a 26? Italia, Polonia, Finlandia, Slovenia, a 36? Cechia, Usa, Norvegia 15.25: Al km 5.6 Austria, Francia, a 6? Svezia, Scvizzera, a 21? Italia, Polonia, Finlandia, Slovenia 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: prove generali per l’Italia prima di AnterselvaBenvenuti alla diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026.
LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera il miglior quartetto possibileSegui in tempo reale la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026, con l’Italia che presenta la formazione più competitiva.
LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera il miglior quartetto possibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON ALLE 13.15 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... oasport.it
LIVE! LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, sabato 24 gennaio Nove Mesto: single mixed e staffetta mista, l’Italia cerca gloria schierando i titolariBIATHLON, NOVE MESTO - Si torna a gareggiare con le prove femminili e si resta in Cechia, a Nove Mesto, per la short individual da 12.5 km. eurosport.it
